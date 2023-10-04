المحامي نافع العريبي: عبير موسي تبحث في 3 شبهات احداهما عقوبتها الإعدام

روى نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال تدخله اليوم الأربعاء 04 أكتوبر في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، تفاصيل إيقافها أمس واقتيادها إلى ثكنة بوشوشة.
وقال العريبي إن موسي تبحث في 3 شبهات وهم جنحتين تتمثلان في "تعطيل حرية العمل" و"معالجة معطيات صحية دون إذن صاحبها"، وجناية تتمثل في "الاعتداء القصد منه إثارة الهرج في التراب التونسي".
وبين العريبي أن موسي محالة في هاته الجناية طبقا للفصل 72 من المجلة الجنائية وعقوباته الإعدام.
وقال العريبي إن موسي تبحث في 3 شبهات وهم جنحتين تتمثلان في "تعطيل حرية العمل" و"معالجة معطيات صحية دون إذن صاحبها"، وجناية تتمثل في "الاعتداء القصد منه إثارة الهرج في التراب التونسي".
وبين العريبي أن موسي محالة في هاته الجناية طبقا للفصل 72 من المجلة الجنائية وعقوباته الإعدام.
وكان نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أفاد مساء أمس الثلاثاء ، بأنه تقرر الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة، وتم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة.
وأوضح العريبي، في تصريح اعلامي أنه تم إيقاف موسي من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بموكلته بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، "رغم أن ذلك ليس من اختصاصه"، حسب تعبيره، مبينا أن موكلته بصفتها محامية، فإن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف هو الجهة المختصة بمباشرة المسألة، وإعطاء الأذون عن طريق قاضي التحقيق بعد إعلام الهياكل المعنية (الفرع الجهوي للمحامين بتونس).
كما صرح بأنه تم منع فريق الدفاع من لقاء موسي التي تم نقلها في مرحلة أولى إلى مركز الأمن الوطني بحلق الوادي ومنه الى مركز الايقاف التحفظي ببوشوشة، ليتم لاحقا السماح لممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس من لقائها في حدود الساعة الثامنة ليلا.
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