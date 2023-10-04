المحامي نافع العريبي: عبير موسي تبحث في 3 شبهات احداهما عقوبتها الإعدام

روى نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال تدخله اليوم الأربعاء 04 أكتوبر في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، تفاصيل إيقافها أمس واقتيادها إلى ثكنة بوشوشة.وقال العريبي إن موسي تبحث في 3 شبهات وهم جنحتين تتمثلان في "تعطيل حرية العمل" و"معالجة معطيات صحية دون إذن صاحبها"، وجناية تتمثل في "الاعتداء القصد منه إثارة الهرج في التراب التونسي".وبين العريبي أن موسي محالة في هاته الجناية طبقا للفصل 72 من المجلة الجنائية وعقوباته الإعدام.