رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري، ووزير التربية نورالدين النوري، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.وتركّز اللقاء في مستهله علىالتي انتشرت داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها، حيث شدّد رئيس الدولة على أهمية تسيير دوريات أمنية بصفة مستمرة، معتبراً أن هذه الظاهرة التي تتفاقم يوماً بعد يوم تستهدف تفكيك المجتمع.وأكد رئيس الجمهورية أن مجابهة هذه الآفة لا يمكن أن تقتصر على المقاربات الأمنية فقط، بل تقتضي تضافر مختلف الجهود للقضاء على شبكات الترويج، إلى جانب تخصيص جزء من الدروس يومياً لبيان مخاطر هذه السموم، مشيراً إلى أن التصدي لها يكون أيضاً عبربما يحفظ الدولة ووحدتها والمجتمع بمختلف مكوّناته داخل الأسر والمؤسسات التربوية وخارجها.كما ذكّر بالأهمية القصوى لقطاع التربية والتعليم باعتباره من قطاعات السيادة، مبرزاً أن التنصيص في الدستور على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم يندرج في هذا السياق، ومؤكداً أنه سيتم تركيزه قريباً للشروع في أعماله وتدارك الاختيارات التي اعتبرها خاطئة في هذا القطاع.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أي خطإ في مجال التعليم لا يمكن تداركه إلا بعد سنوات طويلة، لافتاً إلى تطور نسبة الانقطاع عن الدراسة، ومعتبراً أن ما وصفه بـ"اغتيال ملكة التفكير الحر" أدى إلى بروز أمية مقنّعة، اعتبرها أخطر من الأمية التقليدية.