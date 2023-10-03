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الاحتفاظ بعبير موسي

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 20:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
متابعة - أفاد نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح لديوان أف أم اليوم الثلاثاء أنه تم الاحتفاظ بموسي بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

ووصف العريبي القرار بغير القانوني قائلا ان وكيل الجمهورية لا يأذن الاحتفاظ بمحامي لافتا الى أن هذه القرارات تصدر عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بعد اذنه بفتح تتبعات.

...

وقال المصدر ذاته ان دفاع موسي لم يتمكن من الدخول لزيارتها لافتا الى أن ممثل فرع المحامين بتونس دخل الى مركز الأمن الموقوفة فيه عبير موسي و أعلمهم بهذا القرار .





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