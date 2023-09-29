تحول وزير الداخلية كمال الفقي يوم 28 سبتمبر 2023 إلى مدينة باليرمو الإيطالية على إثر دعوته لحضور أعمال الندوة الوزارية لإحياء الذكرى 20 لدخول إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز التنفيذ، والتي تتواصل إلى يوم 29 سبتمبر 2023، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وتم بهذه المناسبة عقد لقاء بين الطرفين تم خلاله تبادل الآراء حول ملف الهجرة غير النظامية.
وزير الداخلية يلتقي نظيره الإيطالي بباليرمو
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الجمعة 29 سبتمبر 2023 | 14 ربيع الأول 1445
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