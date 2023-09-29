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وزير الداخلية يلتقي نظيره الإيطالي بباليرمو

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 13:54 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تحول وزير الداخلية كمال الفقي يوم 28 سبتمبر 2023 إلى مدينة باليرمو الإيطالية على إثر دعوته لحضور أعمال الندوة الوزارية لإحياء الذكرى 20 لدخول إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز التنفيذ، والتي تتواصل إلى يوم 29 سبتمبر 2023، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وتم بهذه المناسبة عقد لقاء بين الطرفين تم خلاله تبادل الآراء حول ملف الهجرة غير النظامية.


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