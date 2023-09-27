'عجيل': لا داعي للّهفة.. البنزين متوفّر

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، خالد بتين، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح النّاس"، الأربعاء 27 سبتمبر 2023، أنّ جميع أنواع المحروقات متوفّرة، ونسق التزويد متواصل بصفة عادية.

ودعا خالد بتين المواطنين إلى عدم اللهفة والهلع، بما أنّ المحروقات ستكون متوفّرة نهاية الأسبوع، خلال الإضراب، بالكميات التي تكفي الجميع.يذكر أنّ الطرف النقابي قد تمسّك بتنفيذ الإضراب بعد تغيّب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والغرفة الوطنية للنقل البري والغرفة الوطنية لنقل البضائع، فيما حضر ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل.وسبق أن أصدر اتحاد الشغل بتاريخ 18 أوت 2023 تنبيها بالاضراب يومي 31 أوت و1 سبتمبر بقطاع نقل المحروقات للمطالبة بإمضاء المحلق التعديلي عدد 10 وتخصيص اتفاقية قطاعية لفائدة العمال.وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 28 أوت 2023، تأجّل الإضراب إلى يومي 14 و15 سبتمبر لمزيد التشاور حول النقاط الواردة وخاصة تمكين العمال من حقهم في الزيادات في الأجور وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 11 سبتمبر 2023 والمتضمن تأجيل الاضراب الى يومي 29و30 سبتمبر لغياب ممثلي اتحاد الأعراف.