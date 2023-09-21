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تونس المدينة: مجهولان يقتحمان معهد ويعتديان على تلميذة بالعنف الشديد

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 09:52 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن أعوان الأمن المكلفين بتأمين محيط إحدى المعاهد الأساسية بتونس المدينة من إلقاء القبض على شخصين من مواليد 2005 بعد أن استنجدت بهم تلميذة مرسمة بذات المعهد تعرضت الى الاعتداء بالعنف المادي واللفضي من قبل شابين داخل القسم الدراسي وعليه تم تقديم جميع الأطراف الى مقر فرقة مكافحة العنف ضد المراة والطفل بتونس للتعهد بالبحث.

وبسماع الضحية بحضور المسؤول المدني أفادت أنه أثناء تواجدها داخل القسم تفاجئت بدخول شخصين ليس لها أية صلة بهما تعمدا مضايقتها وبالتصدي لهما توليا الاعتداء عليها بالعنف المادي من خلال صفعها أمام التلاميذ.

...

بالتحري مع المظنون فيهما تبين أنهما كانا تلميذين بنفس المعهد السنة الفارطة وقد تم طردهما طردا نهائيا بسبب مشاركتهما في معركة وقد اعترفا تعمدهما الدخول الى القسم الدراسي بدون أي موجب قانوني.وتعنيف التلميذة.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث


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