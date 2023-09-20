الستاغ: انقطاع التيار الكهربائي سببه عطب فني وشبكة الكهرباء عادت للعمل كأحسن ما يكون

متابعة - أعلن الاربعاء 20 سبتمبر، مدير الاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري عن إرجاع التيار الكهربائي بكامل تراب الجمهورية وذلك في تصريح للاذاعة الوطنية في أخبار الخامسة صباحا.

وشدد الغابري على أن شبكة الكهرباء تعمل كأحسن ما يكون مشيرا الي أن انقطاع الكهرباء الذي تم تسجيله في مختلف مناطق البلاد منذ حوالي الواحدة والنصف صباحا سببه عطب فني.







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وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها أنه ،على إثر إنقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم 20 سبتمبر 2023 حوالي الساعة 01:30 صباحا بأن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العمومية والخاصة.

كما جاء في البلاغ أن وزير الداخلية كمال الفقي تحول إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.



