أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 18:12
      
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 7 إلى 14 مارس 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:

7 مارس

- مدنين: وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ووزير الداخلية خالد النوري يشرفان على موكب رسمي إحياء للذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس ببن قردان من ولاية مدنين.
- وزارة الداخلية : تسجيل 14 ألفا و300 قضية مخدرات سنة 2025.
- رئاسة مجلس نواب الشعب تنعى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد.

- بلدية تونس: زيارة ميدانية لمنطقة السيجومي للوقوف على أهم الإشكاليات ومشاغل المواطنين.
- حركة "حق" تدعو السلطات التونسية الى اتخاذ الإجراءات لحماية التونسيين التونسيين المقيمين في دول الخليج ولبنان والبلدان القريبة من مناطق التوتر.

8 مارس

- سفيرة الجمهورية التونسية لدى هلسنكي تبحث مع مديرة البرنامج الفنلندي لدعم الشراكات آليات دعم الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الفنلندية.
- النّفطي يجدّد دعوة تونس إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدّول العربية.
- تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تؤكّد إيقاف النّاشط غسان هنشيري، في علاقة بالأيقافات التي طالت أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود التونسية على خلفية "تدفقات مالية مشبوهة".
- 191 قتيلا و873 جريحا جراء حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية 8 مارس 2026 (مرصد المرور).

9 مارس

- الحماية المدنية : 338 تدخلا بينها 170 للإسعاف في غير حوادث المرور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
- مجلس نواب الشعب: وفاة النائب صالح مباركي والبرلمان ينعاه
- البرلمان: جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
- المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمكلف بالإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج صلاح الصالحي: تأمين عودة 158 معتمرا تونسيا.. ووصول 13 تونسيا من طهران عبر تركيا.. وتكفل قطر ب 100 مسافر تونسي إلى حين استئناف الرحلات.
- مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب تقلّبات جوية منتظرة هذه الليلة.

10 مارس

- سفير تونس لدى طوكيو يبحث مع مدير مكتب توحيد معايير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دعم التعاون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال.
- الحماية المدنية: 396 تدخلا بينها 140 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
- سفارة تونس لدى أبو ظبي تعلن عن جملة من الإجراءات لتسهيل مغادرة المواطنين التونسيين المتواجدين بإمارة أبو ظبي والمناطق التابعة لها.
- بلدية تونس تنظر في مقترح تقدمت به جمعية لمعالجة وتثمين الفضلات الخضراء.
- القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس لدى مسقط شيراز الشابي تشارك في لقاء دبلوماسي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
- ولاية تونس: المجلس الجهوي للأمن يناقش المخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف (2027/2023).
- في اتصال هاتفي بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: رفض كل اعتداء يطال دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
- سفيرة تونس لدى جنوب إفريقيا كريمة برداوي تشارك في ندوة بجامعة بريتوريا حول "المرأة في الدبلوماسية".
- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتسلّم رسالة خطيّة من المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر سالم الباعور.
- سفارة تونس لدى باريس: اجتماع مع رؤساء البعثات القنصلية لتنظيم العودة الصيفية لأفراد الجالية.
- صدور بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس القصابين من أجل جرائم غسل أموال (مصدر قضائي).

11 مارس

- الحماية المدنية : 398 تدخلا بينها 124 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكرية بسيدي يحيى بالعاصمة.
- القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس لدى لبنان رضا شهيدية: عدم تسجيل أية إصابات في صفوف الجالية التونسية بلبنان إلى حد اليوم.
- ضبط كميات متفاوتة من المخدرات خلال عمليات أمنية (بلاغ).
- بلدية تونس: متابعة وضعية المرافق البلدية في دائرة الكبارية.
- وزير الخارجية: برنامج العودة الطوعية مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم.
- مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد اجتماعه الدوري ويصادق على برنامجي عمل.
- كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة محمّد بن عياد يلتقي سفيرة ألمانيا لدى تونس اليزابيث فولبرز.
- محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد يلتقي سفير إيطاليا لدى تونس أليساندرو بروناس.

12 مارس

- الحماية المدنية: 403 تدخلا منها 137 للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
- رئاسة الحكومة: إحالة مشروع النظام الخاص بالعمد على مصالح وزارة الداخلية بعد استيفاء الاستشارات بشأنه.
- وزير الشؤون الدينيّة في زيارة عمل إلى ولاية زغوان.
- بلدية تونس تدعو أصحاب المحلات الى احترام المساحات المرخص فيها.
- سفارة تونس لدى الدوحة: منح التونسيين العالقين تأشيرات عبور اضطرارية بمعبر "سلوى" لدخول الأراضي السعودية.
- تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 بـ2000 مليم (مفتي الجمهورية).
- وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة إلى القاعدة البحرية الرئيسية بقليبية.
- تونس ضمن المشاركين في معرض "اكسبو بلغراد 2027"، فرص واعدة للترويج للاستثمار وإقامة شراكات دولية جديدة.
- تأجيل قضية أنس الحمادي إلى جلسة 26 مارس الجاري (مصدر قضائي).
- ولاية تونس: جلسة عمل للنظر في الإعداد المادي والتنظيمي للدورة 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
- تونس ملتزمة بالوقاية ومكافحة العنف المسلط على النساء والفتيات (مندوب تونس لدى الأمم المتحدة).
- تونس تحتضن المؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية في حوض المتوسط في ماي 2026.
- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يجدد رفض تونس لكلّ انتهاك يطال استقرار الدول العربية الشقيقة.
- الحكم على رضا شرف الدين ب11 سنة سجنا (مصدر قضائي)

13 مارس

- سفارة تونس لدى الكويت: تأمين رحلات للتونسيين الراغبين في العودة عبر السعودية.
- رحلة مباشرة غدا السبت من الدوحة إلى تونس تمنح الأولوية لإجلاء التونسيين العالقين في قطر.
- سفارة تونس لدى الرياض: السفارة تلقت 235 طلب تأشيرة اضطرارية من تونسيين خارج المملكة.
- تعزيز التعاون التونسي الليبي في مجال التكوين الدبلوماسي.
- هيئة الانتخابات: جلسة عمل حول رقمنة المسارات الانتخابية.
- كاتب الدولة المكلف بالأمن: الاستعداد لمجابهة الأخطار ووضع خطة محكمة لحماية الثروة الفلاحية والغابية.
- وزارة أملاك الدولة تعلن عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة.
- وزير الشؤون الدّينية يشرف على حفل التخرّج السنوي 34 لتوزيع الجوائز وتكريم نجباء حفلة القرآن بمدرسة عمر بن الخطاب بسكرة.

14 مارس

- بلدية تونس: زيارة تفقد ميدانية لعدد من الفضاءات والأنهج وسط العاصمة.
- المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية يؤكد بقابس على أهمية الاستعداد الجيد لمجابهة مختلف التحديات.
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
