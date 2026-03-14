أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع

7 مارس





8 مارس



9 مارس



10 مارس



11 مارس



12 مارس



13 مارس



14 مارس



في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 7 إلى 14 مارس 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- مدنين: وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ووزير الداخلية خالد النوري يشرفان على موكب رسمي إحياء للذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس ببن قردان من ولاية مدنين.- وزارة الداخلية : تسجيل 14 ألفا و300 قضية مخدرات سنة 2025.- رئاسة مجلس نواب الشعب تنعى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد.- بلدية تونس: زيارة ميدانية لمنطقة السيجومي للوقوف على أهم الإشكاليات ومشاغل المواطنين.- حركة "حق" تدعو السلطات التونسية الى اتخاذ الإجراءات لحماية التونسيين التونسيين المقيمين في دول الخليج ولبنان والبلدان القريبة من مناطق التوتر.- سفيرة الجمهورية التونسية لدى هلسنكي تبحث مع مديرة البرنامج الفنلندي لدعم الشراكات آليات دعم الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الفنلندية.- النّفطي يجدّد دعوة تونس إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدّول العربية.- تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تؤكّد إيقاف النّاشط غسان هنشيري، في علاقة بالأيقافات التي طالت أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود التونسية على خلفية "تدفقات مالية مشبوهة".- 191 قتيلا و873 جريحا جراء حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية 8 مارس 2026 (مرصد المرور).- الحماية المدنية : 338 تدخلا بينها 170 للإسعاف في غير حوادث المرور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.- مجلس نواب الشعب: وفاة النائب صالح مباركي والبرلمان ينعاه- البرلمان: جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.- المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمكلف بالإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج صلاح الصالحي: تأمين عودة 158 معتمرا تونسيا.. ووصول 13 تونسيا من طهران عبر تركيا.. وتكفل قطر ب 100 مسافر تونسي إلى حين استئناف الرحلات.- مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب تقلّبات جوية منتظرة هذه الليلة.- سفير تونس لدى طوكيو يبحث مع مدير مكتب توحيد معايير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دعم التعاون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال.- الحماية المدنية: 396 تدخلا بينها 140 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.- سفارة تونس لدى أبو ظبي تعلن عن جملة من الإجراءات لتسهيل مغادرة المواطنين التونسيين المتواجدين بإمارة أبو ظبي والمناطق التابعة لها.- بلدية تونس تنظر في مقترح تقدمت به جمعية لمعالجة وتثمين الفضلات الخضراء.- القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس لدى مسقط شيراز الشابي تشارك في لقاء دبلوماسي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.- ولاية تونس: المجلس الجهوي للأمن يناقش المخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف (2027/2023).- في اتصال هاتفي بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: رفض كل اعتداء يطال دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.- سفيرة تونس لدى جنوب إفريقيا كريمة برداوي تشارك في ندوة بجامعة بريتوريا حول "المرأة في الدبلوماسية".- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتسلّم رسالة خطيّة من المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر سالم الباعور.- سفارة تونس لدى باريس: اجتماع مع رؤساء البعثات القنصلية لتنظيم العودة الصيفية لأفراد الجالية.- صدور بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس القصابين من أجل جرائم غسل أموال (مصدر قضائي).- الحماية المدنية : 398 تدخلا بينها 124 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكرية بسيدي يحيى بالعاصمة.- القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس لدى لبنان رضا شهيدية: عدم تسجيل أية إصابات في صفوف الجالية التونسية بلبنان إلى حد اليوم.- ضبط كميات متفاوتة من المخدرات خلال عمليات أمنية (بلاغ).- بلدية تونس: متابعة وضعية المرافق البلدية في دائرة الكبارية.- وزير الخارجية: برنامج العودة الطوعية مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم.- مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد اجتماعه الدوري ويصادق على برنامجي عمل.- كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة محمّد بن عياد يلتقي سفيرة ألمانيا لدى تونس اليزابيث فولبرز.- محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد يلتقي سفير إيطاليا لدى تونس أليساندرو بروناس.- الحماية المدنية: 403 تدخلا منها 137 للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.- رئاسة الحكومة: إحالة مشروع النظام الخاص بالعمد على مصالح وزارة الداخلية بعد استيفاء الاستشارات بشأنه.- وزير الشؤون الدينيّة في زيارة عمل إلى ولاية زغوان.- بلدية تونس تدعو أصحاب المحلات الى احترام المساحات المرخص فيها.- سفارة تونس لدى الدوحة: منح التونسيين العالقين تأشيرات عبور اضطرارية بمعبر "سلوى" لدخول الأراضي السعودية.- تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 بـ2000 مليم (مفتي الجمهورية).- وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة إلى القاعدة البحرية الرئيسية بقليبية.- تونس ضمن المشاركين في معرض "اكسبو بلغراد 2027"، فرص واعدة للترويج للاستثمار وإقامة شراكات دولية جديدة.- تأجيل قضية أنس الحمادي إلى جلسة 26 مارس الجاري (مصدر قضائي).- ولاية تونس: جلسة عمل للنظر في الإعداد المادي والتنظيمي للدورة 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب.- تونس ملتزمة بالوقاية ومكافحة العنف المسلط على النساء والفتيات (مندوب تونس لدى الأمم المتحدة).- تونس تحتضن المؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية في حوض المتوسط في ماي 2026.- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يجدد رفض تونس لكلّ انتهاك يطال استقرار الدول العربية الشقيقة.- الحكم على رضا شرف الدين ب11 سنة سجنا (مصدر قضائي)- سفارة تونس لدى الكويت: تأمين رحلات للتونسيين الراغبين في العودة عبر السعودية.- رحلة مباشرة غدا السبت من الدوحة إلى تونس تمنح الأولوية لإجلاء التونسيين العالقين في قطر.- سفارة تونس لدى الرياض: السفارة تلقت 235 طلب تأشيرة اضطرارية من تونسيين خارج المملكة.- تعزيز التعاون التونسي الليبي في مجال التكوين الدبلوماسي.- هيئة الانتخابات: جلسة عمل حول رقمنة المسارات الانتخابية.- كاتب الدولة المكلف بالأمن: الاستعداد لمجابهة الأخطار ووضع خطة محكمة لحماية الثروة الفلاحية والغابية.- وزارة أملاك الدولة تعلن عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة.- وزير الشؤون الدّينية يشرف على حفل التخرّج السنوي 34 لتوزيع الجوائز وتكريم نجباء حفلة القرآن بمدرسة عمر بن الخطاب بسكرة.- بلدية تونس: زيارة تفقد ميدانية لعدد من الفضاءات والأنهج وسط العاصمة.- المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية يؤكد بقابس على أهمية الاستعداد الجيد لمجابهة مختلف التحديات.