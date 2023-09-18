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سعيد: ''نشرة القناة الوطنية بدأت بغلاء الأسعار وكأن العمليات الأمنية والعسكرية ليست في تونس''

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 23:50 قراءة: 1 د, 15 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الإثنين، خلال إجتماعه مع كل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني وزير الداخلية أحمد الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال ان نشرة قناة الوطنية بدات بغلاء الأسعار بمناسبة العودة المدرسية ثم تطرقت لموضوع رياض الأطفال ثم بعض الأخبار العالمية والنشرة الجوية وكأن العمليات الامنية والعسكرية ليست في تونس.

وأفاد رئيس الدولة أن العمل الذي تقوم القوات الامنية والعسكرية هذه الأيام غير مسبوق، حيث تمكنت من تفكيك عصابات الاتجار بالبشر والاتجار باعضاء البشر، لافتا الى أنه لا وجود لذلك في القناة الوطنية لا الأولى ولا الثانية، وفق تعبيره.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "وسائل الإعلام تتعمد التعتيم على هذه الحملات الأمنية ويركزون فقط على بعض الوقفات الإحتجابجة التي لا يتعدى عدد المشاركين فيها العشرات".
...

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التركيز على الحقيقة والحقائق كلها ولا ان يتم الانتقاء بهذا الشكل غير المقبول، وفق تعبيره.


رئيس الجمهورية: الأملاك المصادرة مهزلة متواصلة منذ 10 سنوات

ووتحدّث رئيس الجمهورية عن تعطل مصالح المواطنين في عديد الإدارات وغياب تحمل المسؤولية في انتظار الانتخابات القادمة.

كما استنكر صعوبة الإجراءات وتعقيدها للحصول على قرض بنكيّ وارتفاع الفوائد الأمر الذي يثقل كاهل المواطن،مشددا على ضرورة ان تسترجع الدولة دورها الاجتماعي .

وفي سياق آخر، تطرّق سعيّد إلى ملف الأملاك المصادرة، قائلا "هذه الأملاك أصبحت مهزلة متواصلة منذ 10 سنوات تم الاستيلاء على بعضها لهذا يجب ملاحقة المتسببين في ذلك".

وتابع "لا مشكل لنا مع رجال الأعمال والمبادر الحرّ ولن نفتك مال أحد لكن من استولى على مال الشعب يجب أن يعيده".




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