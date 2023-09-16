Babnet

طيب الزهار ينفي حصوله على قرض ب24 مليار من البنك الفلاحي دون ضمانات ‎

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 11:32 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نفى السبت 16 سبتمبر، رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف ومدير موقع حقائق أونلاين طيب الزهار ما يتم تداوله حول أنه الشخص المعني بالحصول على قرض بدون ضمانات من البنك الفلاحي بقيمة 24 مليار.
واكد طيب الزهار في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك أنه يعلم الاطراف التي تقف وراء ترويج هذه الاشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي وانه قرر مقاضاتهم.
أخبار ذات صلة:
بوبكر بن عكاشة يعكس الهجوم : ما عندي حتى قرض من البنك الفلاحي والتحيّل موش اختصاصي‎ ...

يذكر ان رئيس الجمهورية وخلال زيارته الي البنك الفلاحي اگد ان هناك صحفيا تحصل على قرض من البنك بقيمة 24 مليار بدون ضمانات.
...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273340


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 16 سبتمبر 2023 | 1 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:28
15:45
12:21
06:02
04:34
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
39°-26
36°-27
38°-27
32°-26
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*