طيب الزهار ينفي حصوله على قرض ب24 مليار من البنك الفلاحي دون ضمانات ‎

نفى السبت 16 سبتمبر، رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف ومدير موقع حقائق أونلاين طيب الزهار ما يتم تداوله حول أنه الشخص المعني بالحصول على قرض بدون ضمانات من البنك الفلاحي بقيمة 24 مليار.واكد طيب الزهار في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك أنه يعلم الاطراف التي تقف وراء ترويج هذه الاشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي وانه قرر مقاضاتهم.يذكر ان رئيس الجمهورية وخلال زيارته الي البنك الفلاحي اگد ان هناك صحفيا تحصل على قرض من البنك بقيمة 24 مليار بدون ضمانات.