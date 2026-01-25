نابل: جمعيات ومنظمات ومواطنون يشاركون في حملات استثنائية للنظافة لمعاضدة جهود البلديات في رفع مخلفات الفيضانات

عاشت أغلب بلديات ولاية نابل، صباح اليوم الأحد، على وقع حملات استثنائية للنظافة بمشاركة عديد الجمعيات والمنظمات وفي مقدمتها الكشافة التونسية ومواطنين حضروا لمعاضدة جهود البلديات في رفع مخلفات الفيضانات الأخيرة.وشهد كورنيش نابل تنظيم حملة تطوعية للتنظيف وإزالة مخلفات الامطار والمياه المختلطة بالاوحال والاتربة التي تراكمت على جانبي الطريق عند سيلان المياه في اتجاه البحر، فتقول احدى المشاركات "اردنا ان نساهم حتى بجهد بسيط في تنظيف مدينتنا واقولها حقيقة وفعلا كلنا نابل"، مبرزة ان حضور أبنائها للمشاركة في هذه الحملة الاستثنائية يهدف الى "تربيتهم على حب البلاد وترجمة هذا الحب الحقيقي على أرض الواقع من خلال المساهمة بالجهد وبالتنظيف".وساهم في هذه الحملة مواطنون من مختلف الاعمار خاصة من النساء ومن الأطفال واشبال الكشافة التونسية تزودوا بقفازات واكياس بلاستيكية وتعاونوا على ملئها بالاعشاب والاتربة والفضلات البلاستيكية، الكل يهرول لوضعها بنقطة تجميع الاكياس بالقرب من شاحنات البلدية.وكان شاطئ المعمورة بدوره نقطة التقاء لأطفال واولياء توافدوا منذ الصباح للمساهمة في حملة النظافة وكلهم بصوت واحد "نريد ان نعيد لبحرنا نظافته وبريقه" ليلتقوا بعد تجميع الاكياس المعبئة بالنفايات البلاستكية وبقايا ما جلبته مياه الامطار وما لفظته الأمواج لاخذ صورة للذكرى تخلد مشاركتهم في حملة النظافة.بنفس الروح وبحيوية كبيرة شاركت مكونات المجتمع المدني وخاصة من الأطفال بتاطير من الاولياء بدار شعبان الفهري في حملة النظافة الاستثنائية وحرصوا على التوجه الى المناطق الأكثر حاجة لجهود مضاعفة للتدخل ولتجميع الاتربة والنفايات بما يسهل عمل مصالح البلدية لرفعها رافعين شعار "نعمل معا لننظف بلادنا".وسط مدينة الحمامات وشواطئها عاشت بدورها على وقع حملة تنظيف واسعة بمشاركة نوادي الليونس والغرفة الفتية الاقتصادية والهلال الأحمر وعدد من الجمعيات والمتطوعين. الحركة لم تتوقف على طول الشاطئ لجمع القوارير البلاستيكية ومخلفات ما لفظته الأمواج من نفايات وتعبئتها باكياس وتوجيهها الى جرار البلدية لتجميعها.واعتبر مشارك في حملة النظافة بكورنيش نابل أن حملات النظافة الاستثنائية بعديد البلديات ورغم انها لم تشهد مشاركة اعداد كبيرة من المواطنين الا انها جاءت لتؤكد تزايد الوعي بأهمية المشاركة في التنظيف والمحافظة على البيئة و"لتعبر عن مستوى عال للمواطنة والمسؤولية الجماعية ولتنقل صورة أخرى اكثر اشراقا عن التضامن المحلي والحرص على مساندة المناطق المتضررة من الفيضانات، صورة تضافرت فيها الجهود مع البلديات لتكون مساهمة فاعلة في نشر الثقافة البيئية والعمل التطوعي حيث تبرز المسؤولية الكبيرة للمواطن الذي يمثل العنصر المحوري للارتقاء باي مدينة واي جهة من الجهات".