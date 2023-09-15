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بوبكر بن عكاشة يعكس الهجوم : ما عندي حتى قرض من البنك الفلاحي والتحيّل موش اختصاصي‎

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 11:03 قراءة: 1 د, 13 ث
      
نشر الجمعة 15 سبتمبر، الاعلامي بوبكر بن عكاشة تدوينة للرد على تدوينة لسمير الوافي التي لمح فيها الي ان الصحفي الذي تحصل على قرض دون ضمانات من البنك الوطني الفلاحي هو بوبكر بن عكاشة.

وقال بن عكاشة في تدوينته " تدوينة زميل نظيف نظيف نظيف ...واضح أنو يحكي علية . و عاد ردا على التشويه اللي خلقو سعادته ، و ينطبق عليه المرسوم 54 ، نوضح للتوانسة أنه ما عندي حتى قرض من البنك الفلاحي . و مرة أخرى تو نحكيلو على القروض الموسمية، قروض الاستثمار في عدة مجالات فلاحية ، نحكي على القروض موش على التحيل ، خاطر ما نفهمش فيه. هو اختصاص البعض اللي من بينهم واحد تلقاوه أسفل هذا.".
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وتأتي تدوينات الوافي وبن عكاشة على اثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي البنك الوطني الفلاحي التي تحدث فيها عن تجاوزات في تعاملات المؤسسة البنكية المذكورة.


من ناحية أخرى نفى نجيب الدزيري تورط كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبوبكر عكاشة في الحصول على قرض من البنك الفلاحي دون ضمانات.
واضاف " علي قول الحقيقة والتوضيح الزغيدي وعكاشة بريئان من هذا التصرف".
وتابع " انا شخص لا اتهم جزافا ولا اريد ان تفهم تصريحاتي خطا ولا اريد ان المح لاحد".



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