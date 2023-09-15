بوبكر بن عكاشة يعكس الهجوم : ما عندي حتى قرض من البنك الفلاحي والتحيّل موش اختصاصي‎

وقال بن عكاشة في تدوينته " تدوينة زميل نظيف نظيف نظيف ...واضح أنو يحكي علية . و عاد ردا على التشويه اللي خلقو سعادته ، و ينطبق عليه المرسوم 54 ، نوضح للتوانسة أنه ما عندي حتى قرض من البنك الفلاحي . و مرة أخرى تو نحكيلو على القروض الموسمية، قروض الاستثمار في عدة مجالات فلاحية ، نحكي على القروض موش على التحيل ، خاطر ما نفهمش فيه. هو اختصاص البعض اللي من بينهم واحد تلقاوه أسفل هذا.".