محاصرة 12 عنصرا اجراميا على متن قطار حمام الانف

تمكن أعوان الفرقة السابعة ببن عروس إثر حملة أمنية اول أمس داخل قطار الضاحية الجنوبية الخاص بالخطوط البعيدة حمام الأنف، رادس، مقرين، الزهراء،جبل الجلود، من ايقاف 12 عنصرا اجراميا مفتش عنهم لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل السرقة، العنف الشديد، الفرار من الجندية ،السكر وإحداث الهرج و التشويش والعقوق ومحاولة القتل العمد.

وبتفتيش العناصر الاجرامية تم حجز أسلحة بيضاء بحوزتهم وعبواة غاز مشل للحركة.

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.



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