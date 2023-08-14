قابس: العثور على طفلة مقيدة بسلسلة في رقبتها وتحمل أثار عنف جسدي والنيابة العمومية تقرّر الاحتفاظ بوالدتها ‎

قال الاثنين 14 أوت، مندوب حماية الطفولة بقابس هشام عمارة انه تم اشعارهم مؤخرا حول تعرض طفلة الي الاحتجاز وسوء المعاملة من طرف والدتها وصديق والدتها.وأفاد بأنه وبعد التحول علي عين المكان تبين وجود طفلة رفقة شقيقتها وشقيقها محتجزة عبر ربط سلسلة في رقبتها وتحمل اثار عنف على مستوى اليدين والرجلين.وأشار الي انه واضافة الي ذلك صرحت الطفلة بالتعرض للتحرش الجنسي من طرف صديق والدتها موضحا ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في احتجاز طفل وسوء معاماته مع الاحتفاظ بالأم واستدعاء صديقها الي جانب ابقاء الاطفال لدى احدى افراد العائلة الي حين النظر في وضعيتهم من طرف قاضي الأسرة.