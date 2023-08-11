طارق الكحلاوي : " قبل التدقيق في الشهائد وينو نتائج التدقيق في الديون"

قال الناشط السياسي طارق الكحلاوي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الحديث عن تدقيق الشهائد الجامعية غير واقعي.وأضاف " وزير التربية محمد علي البوغديري أكد سابقا بأن تدليس الشهائد العلمية غير موجود...".وتابع " لكن قبل التدقيق في الشهائد وينو نتائج التدقيق في الديون" متابعا " رئيسة الحكومة نجلاء بودن ارسلت التقرير للرئيس ولليوم لا نعرف عنه شيئا"