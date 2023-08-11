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طارق الكحلاوي : " قبل التدقيق في الشهائد وينو نتائج التدقيق في الديون"

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 17:54 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال الناشط السياسي طارق الكحلاوي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الحديث عن تدقيق الشهائد الجامعية غير واقعي.
وأضاف " وزير التربية محمد علي البوغديري أكد سابقا بأن تدليس الشهائد العلمية غير موجود...".
وتابع " لكن قبل التدقيق في الشهائد وينو نتائج التدقيق في الديون" متابعا " رئيسة الحكومة نجلاء بودن ارسلت التقرير للرئيس ولليوم لا نعرف عنه شيئا"


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