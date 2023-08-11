طارق الكحلاوي : " قبل التدقيق في الشهائد وينو نتائج التدقيق في الديون"

قال الناشط السياسي طارق الكحلاوي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الحديث عن تدقيق الشهائد الجامعية غير واقعي.
وأضاف " وزير التربية محمد علي البوغديري أكد سابقا بأن تدليس الشهائد العلمية غير موجود...".
وتابع " لكن قبل التدقيق في الشهائد وينو نتائج التدقيق في الديون" متابعا " رئيسة الحكومة نجلاء بودن ارسلت التقرير للرئيس ولليوم لا نعرف عنه شيئا"
وأضاف " وزير التربية محمد علي البوغديري أكد سابقا بأن تدليس الشهائد العلمية غير موجود...".
وتابع " لكن قبل التدقيق في الشهائد وينو نتائج التدقيق في الديون" متابعا " رئيسة الحكومة نجلاء بودن ارسلت التقرير للرئيس ولليوم لا نعرف عنه شيئا"
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