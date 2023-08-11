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تعرض منزل عربية حمادي بالصادق للسرقة‎

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 12:57 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تعرض منزل الصحفية عربية حمادي بالحادث وزوجها المحامي الطيب بالصادق للسرقة.
وكتبت المحامية وفاء الشاذلي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية" كل الدعم للأخ والزميل الطيب بالصادق وزوجته الأخت عربية حمادي بعد حادثة السرقة التي تعرض لها منزلهما بالطابق السايع وسطرولي على الطابق السابع هذا ولايفوتنا أن نذكر بكون هذه الحادثة قد سبقتها حادثة خطيرة تمثلت في هجوم بسيف من مجهولين على الزميل!!! من يقف وراء هذا ومن يستهدف الزميل وزوجته ؟؟!!!


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