حكومة الوحدة الليبية: تم التوصل إلى حل توافقي لإنهاء مشكلة تواجد المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الحدودية

شكلت ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي راس اجدير، اضافة الى مناقشة التحديات الأمنية المشتركة بين تونس وليبيا ابرز محاور جلسة العمل التي انتظمت يوم أمس الاربعاء في مقر وزارة الداخلية وجمعت وزير الداخلية كمال الفقي ونظيره الليبي، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي بحضور اطارات سامية من الجانبين.



وبحسب المكتب الإعلامي بالداخلية الليبية تم الاتفاق خلال الاجتماع على تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس إجدير وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين، وحلحلة مشكلة تشابه أسماء المواطنين الليبيين لدى السلطات التونسية.





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