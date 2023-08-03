الفلفل بـ7 دنانير بالقيروان.. المستهلكون والفلاحون يتذمّرون

تسبّب ارتفاع درجات الحرارة بولاية القيروان، خلال الأيام القليلة الفارطة، في أضرار فلاحية جسيمة في الخضروات خاصّة لصابة الفلفل، حيث انخفض الانتاج بشكل ملحوظ وتراجع تزويد الأسواق بهذه المادة.



وعبّر عدد من المستهلكين لاذاعة موزاييك ، وكذلك أصحاب محلاّت ''الكفتاجي'' من ارتفاع أسعار الفلفل، الذي بلغ سعر الكلغ الواحد منه إلى 7 دنانير.

كما تذمّر عدد من الفلاحين من ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة غلاء البذور والأسمدة ونقص اليد العاملة المختصة وارتفاع كلفتي الحراثة والكهرباء.



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