الفلفل بـ7 دنانير بالقيروان.. المستهلكون والفلاحون يتذمّرون

تسبّب ارتفاع درجات الحرارة بولاية القيروان، خلال الأيام القليلة الفارطة، في أضرار فلاحية جسيمة في الخضروات خاصّة لصابة الفلفل، حيث انخفض الانتاج بشكل ملحوظ وتراجع تزويد الأسواق بهذه المادة.
وعبّر عدد من المستهلكين لاذاعة موزاييك ، وكذلك أصحاب محلاّت ''الكفتاجي'' من ارتفاع أسعار الفلفل، الذي بلغ سعر الكلغ الواحد منه إلى 7 دنانير.
كما تذمّر عدد من الفلاحين من ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة غلاء البذور والأسمدة ونقص اليد العاملة المختصة وارتفاع كلفتي الحراثة والكهرباء.
وعبّر عدد من المستهلكين لاذاعة موزاييك ، وكذلك أصحاب محلاّت ''الكفتاجي'' من ارتفاع أسعار الفلفل، الذي بلغ سعر الكلغ الواحد منه إلى 7 دنانير.
كما تذمّر عدد من الفلاحين من ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة غلاء البذور والأسمدة ونقص اليد العاملة المختصة وارتفاع كلفتي الحراثة والكهرباء.
من جهة أخرى، أكّدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالنيابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، رحمة الرحماني أنّ عملية جني صابة الفلفل بلغت إلى حدّ الآن نسبة 20 بالمائة، مشيرة إلى تضرّر الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولا تزال عملية إنقاذ باقي الصابة ممكنة إذا انخفضت درجات الحرارة.
وأضافت الرحماني أنّ المساحة المزروعة للفلفل بولاية القيروان تفوق 5300 هكتار، في تقدّر الصابة بحوالي 79500 طن.
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