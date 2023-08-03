Babnet

الفلفل بـ7 دنانير بالقيروان.. المستهلكون والفلاحون يتذمّرون

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 11:30 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تسبّب ارتفاع درجات الحرارة بولاية القيروان، خلال الأيام القليلة الفارطة، في أضرار فلاحية جسيمة في الخضروات خاصّة لصابة الفلفل، حيث انخفض الانتاج بشكل ملحوظ وتراجع تزويد الأسواق بهذه المادة.

وعبّر عدد من المستهلكين لاذاعة موزاييك ، وكذلك أصحاب محلاّت ''الكفتاجي'' من ارتفاع أسعار الفلفل، الذي بلغ سعر الكلغ الواحد منه إلى 7 دنانير.
كما تذمّر عدد من الفلاحين من ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة غلاء البذور والأسمدة ونقص اليد العاملة المختصة وارتفاع كلفتي الحراثة والكهرباء.
...


من جهة أخرى، أكّدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالنيابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، رحمة الرحماني أنّ عملية جني صابة الفلفل بلغت إلى حدّ الآن نسبة 20 بالمائة، مشيرة إلى تضرّر الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولا تزال عملية إنقاذ باقي الصابة ممكنة إذا انخفضت درجات الحرارة.

وأضافت الرحماني أنّ المساحة المزروعة للفلفل بولاية القيروان تفوق 5300 هكتار، في تقدّر الصابة بحوالي 79500 طن.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270935


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 03 أوت 2023 | 16 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:13
12:33
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
34°-26
30°-25
31°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23110,2

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37522 DT        1$ =3,08428 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   1480,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*