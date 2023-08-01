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"معارضة نقابية" من خارج اتحاد الشغل تطالب برحيل القيادة الحالية وتنصيب هيئة تسييرية مؤقتة..

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 13:13 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدرت مجموعة معارضة لنتائج مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الاخير ورقة تحت عنوان "ارضية اتحادنا للمعارضة النقابية" بهدف انتقاد الامانة العامة للاتحاد وعلى راسهم نور الدين الطبوبي والعمل على ايجاد اصوات بديلة.
وتقول الورقة انها تهدف الى ارجاع المنظمة الى مسارها التاريخي والانحياز للعمال والاستقلالية التامة عن السلطة.

كما تدعو الى توحيد "النقابيين الصادقين والاوفياء" في مشروع وحيد وهو رحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب هيئة تسييرية مؤقتة تعمل على انجاز مؤتمر جديد للمنظمة على قاعدة النظام الداخلي للاتحاد لسنة 2017.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 270836

Weldtounes  (Tunisia)  |Mardi 01 Août 2023 à 13h 48m |           
شدّت انتباهي "النقابيين الصادقي و الاوفياء" يا و الله احوال ما ازعمكم في الكلمات الرنّانة الشعبوية
كيف يمكن ان تعرف نقابي او مواطن صادق؟؟؟
هل هناك علامة على جبينه تدل على صدقه. اما بالاحساس ههه


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