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نجيب الدزيري: أزمة الخبز سببها مطاحن ومخابز مرتبطة بحركة النهضة تحب تجوّع التوانسة

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 11:37 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الثلاثاء 1 اوت، كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري إن أزمة الخبز اليوم سببها أن هناك مطاحن مرتبطة بالنظام القديم وتحديدا بحركة النهضة وتهدف الي تجويع التوانسة حسب تصريحه.
وتابع الدزيري قائلا "كل شي عندو علاقة بالسياسة وبالمافيات الي كل مرة يخلقو أزمة في منتوج معين وٱخرها أزمة الخبز" مضيفا بأنه الى جانب المطاحن هناك مخابز تابعة لحركة النهضة وهي مخابز غير مصنفة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 270829

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 01 Août 2023 à 12h 46m |           

ازمة الخبز سببها الطحانة


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