نجيب الدزيري: أزمة الخبز سببها مطاحن ومخابز مرتبطة بحركة النهضة تحب تجوّع التوانسة

قال الثلاثاء 1 اوت، كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري إن أزمة الخبز اليوم سببها أن هناك مطاحن مرتبطة بالنظام القديم وتحديدا بحركة النهضة وتهدف الي تجويع التوانسة حسب تصريحه.وتابع الدزيري قائلا "كل شي عندو علاقة بالسياسة وبالمافيات الي كل مرة يخلقو أزمة في منتوج معين وٱخرها أزمة الخبز" مضيفا بأنه الى جانب المطاحن هناك مخابز تابعة لحركة النهضة وهي مخابز غير مصنفة.