مجدي الكرباعي: مذكّرة التفاهم مع اوروبا تنص على تواصل الترحيل القسري للتونسيين والالتزام بارجاع مراكب المهاجرين التي يتم رصدها الي تونس

وافاد بأنه من بين المسائل التي نصت عليها هذه المذكرة هو انه عند رصد خفر السواحل الايطالية او المالطية مركب يتصلو بتونس لاعتراضه و لارجاع المركب في الغالب لتونس.واعتبر الكرباعي ان ذلك يعني أن تونس ستصبح بصفة رسمية حرسا لحدود أوروبا خلافا لما يتم التصريح به في العلن.واضاف بأن المذكرة تنص ايضا على تواصل الترحيل القسري للتونسيين الي تونس في ظروف لا انسانية من تعذيب وتخدير وتكبيل كما حصل في اكثر من مناسبة.