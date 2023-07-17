مجدي الكرباعي: مذكّرة التفاهم مع اوروبا تنص على تواصل الترحيل القسري للتونسيين والالتزام بارجاع مراكب المهاجرين التي يتم رصدها الي تونس

قال الاثنين 17 جويلية، النائب السابق مجدي الكرباعي ان المذكرة التي تم امضاؤها الاحد 16 جويلية تتعلق أساسا بملف الهجرة وبقية المواضيع المشار اليها مجرّد مسائل ثانوية وباللغة التونسية "افّاحات".
واشار الكرباعي الي ان الصحف الاجنبية وخاصة الايطالية تتحدث عن نجاح ايطاليا وهولندا في الحد من الهجرة غير النظامية.
واشار الكرباعي الي ان الصحف الاجنبية وخاصة الايطالية تتحدث عن نجاح ايطاليا وهولندا في الحد من الهجرة غير النظامية.
وافاد بأنه من بين المسائل التي نصت عليها هذه المذكرة هو انه عند رصد خفر السواحل الايطالية او المالطية مركب يتصلو بتونس لاعتراضه و لارجاع المركب في الغالب لتونس.
واعتبر الكرباعي ان ذلك يعني أن تونس ستصبح بصفة رسمية حرسا لحدود أوروبا خلافا لما يتم التصريح به في العلن.
واضاف بأن المذكرة تنص ايضا على تواصل الترحيل القسري للتونسيين الي تونس في ظروف لا انسانية من تعذيب وتخدير وتكبيل كما حصل في اكثر من مناسبة.
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