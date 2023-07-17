نشر وثيقة مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي



وتأتي مسألة الهجرة على رأس بنود هذه الوثيقة حيث أكدت تونس عدم استعدادها لتوطين المهاجرين غير النظاميين بأراضيها.

رابط الوثيقة



نشرت وزارة الشؤون الخارجية وثيقة مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس يوم الأحد 16 جويلية 2023وتأتي مسألة الهجرة على رأس بنود هذه الوثيقة حيث أكدت تونس عدم استعدادها لتوطين المهاجرين غير النظاميين بأراضيها.

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يشار الى انه تم في 11 جوان الفارط بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.



وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.

. وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية:

/ تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

/ بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية

/ الهجرة

/ التقارب بين الشعوب.

كما جاء في البيان ان الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، سيتيح في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس - الاتحاد الأوروبي، قبل موفي 2023، فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية، قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة، معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.



واضاف البيان انه تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي، قبل موفى شهر جوان 2023".

