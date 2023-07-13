Babnet

نجيب الدزيري: الطبوبي يريد لقاء الرئيس ويبعث في وساطات وسعيّد رافض يقابلو ‎

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 11:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال الخميس 13 جويلية، كرونيكور اذاعة اي أف أم نجيب الدزيري ان الامين العام لاتحاد الشعل نور الدين الطبوبي يريد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكشف الدزيري بأن الطبوبي "بعث وساطات حتى يوافق رئيس الجمهورية على استقباله الا أن قيس سعيد رفض لقائه" واضاف بأنه تم تسريب مبادرة الاتحاد في محاولة للضغط على الرئيس حتى يقوم باستقبال الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269787


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 جويلية 2023 | 25 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:10
03:22
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet41°
40° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
38°-27
44°-28
42°-31
40°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*