نجيب الدزيري: الطبوبي يريد لقاء الرئيس ويبعث في وساطات وسعيّد رافض يقابلو ‎

قال الخميس 13 جويلية، كرونيكور اذاعة اي أف أم نجيب الدزيري ان الامين العام لاتحاد الشعل نور الدين الطبوبي يريد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.وكشف الدزيري بأن الطبوبي "بعث وساطات حتى يوافق رئيس الجمهورية على استقباله الا أن قيس سعيد رفض لقائه" واضاف بأنه تم تسريب مبادرة الاتحاد في محاولة للضغط على الرئيس حتى يقوم باستقبال الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي.