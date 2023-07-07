سفيان بالناصر يتحدث عن أكبر صفقة تجارية في تونس مع أمريكا

كشف الناشط السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية سفيان بالناصر خلال حضوره اليوم الجمعة 07 جويلية في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم. أن شركة اسمنت قرطاج أبرمت أكبر صفقة تجارية في تونس مع شركة خاصة في أمريكا وسيتم تصدير بضاعة من الإسمنت تفوق قيمتها 100 مليون دولار.