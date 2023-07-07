Babnet

سفيان بالناصر يتحدث عن أكبر صفقة تجارية في تونس مع أمريكا

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 11:15 قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشف الناشط السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية سفيان بالناصر خلال حضوره اليوم الجمعة 07 جويلية في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم. أن شركة اسمنت قرطاج أبرمت أكبر صفقة تجارية في تونس مع شركة خاصة في أمريكا وسيتم تصدير بضاعة من الإسمنت تفوق قيمتها 100 مليون دولار.
أخبار ذات صلة:
سفيان بالناصر: العلاقة مع فرنسا جابت لتونس الفقر و الميزيريا...



...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269440


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 07 جويلية 2023 | 19 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:15 12:31 05:07 03:17
Babnet
37°
 Babnet42° Babnet % 34 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
42°-2742°-2936°-2637°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    22885,8

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37425 DT        1$ =3,09682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1289,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*