سفيان بالناصر: العلاقة مع فرنسا جابت لتونس الفقر و الميزيريا

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - انتقد الناشط السياسي سفيان بالناصر الرافضين لاعتماد اللغة الانقليزية بدل الفرنسية في التعليم مواكبة لتفوق هذه اللغة في العالم تقنيا و اعلاميا ، واعتبر ان فرنسا لم تجلب لتونس سوى الفقر و الميزيريا والقمل و مديونية تجاوزت 100 مليار دولار و عجز مئات الآلاف من الشباب عن العمل في دول أخرى لا تعتمد اللغة الفرنسية ..
و دعا سفيان بالناصر من جديد السفير الفرنسي الى ان يلزم حدوده مؤكدا انه سيطالب بتغييره لو كان في السلطة ،، كما قال لدى استضافته في برنامج"هنا تونس" على راديو ديوان fm انه يجب القطع مع كل الوجوه التي عملت مع النظام السابق و اعتبر حزب عبير موسي حزب دكتاتوري يمثل الماضي المظلم.
و دعا سفيان بالناصر من جديد السفير الفرنسي الى ان يلزم حدوده مؤكدا انه سيطالب بتغييره لو كان في السلطة ،، كما قال لدى استضافته في برنامج"هنا تونس" على راديو ديوان fm انه يجب القطع مع كل الوجوه التي عملت مع النظام السابق و اعتبر حزب عبير موسي حزب دكتاتوري يمثل الماضي المظلم.
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Par:Nouri (Switzerland )
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