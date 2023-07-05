رمضان بن عمر : نقل مئات أفارقة جنوب الصحراء إلى الحدود الليبية التونسية

كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي رمضان بن عمر عن نقل مئات المهاجرين الأفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر الحافلات إلى معبر رأس جدير موضحا انه تم وضعه بالمنطقة العسكرية



ولفت بن عمر، في تصريح لبرنامج "هنا تونس"، إلى أنه تم إعلام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشوؤن اللاجئين والصليب الأحمر عن وضعية أفارقة جنوب الصحراء داعيا الدولة التونسية ووزارة الدفاع الوطني إلى فسح المجال للهلال الأحمر التونسي لتقديم الإمدادت الإنسانية اللازمة.





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