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نجيب الدزيري: اتحاد الشغل قاعد يبتز في الدولة يحب يرجع يُحكم ويعيّن الوزراء والمسؤولين ويخدّموا صغيراتهم ‎

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 12:49 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال الاربعاء 5 جويلية، كرونيكور اذاعة اب اف ام، نجيب الدزيري ان اتحاد الشغل بقيادة نور الدين الطبوبي بصدد الضغط على الدولة وابتزازها من خلال المبادرة التي يطرحها.
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واشار الي ان المبادرة التي نشرتها صحيفة الشارع المغاربي ليست هي المبادرة التي اتفق عليها الرباعي بل هي مبادرة سياسية من اتحاد الشغل هدفها ابتزاز الدولة التونسية.
وتابع الدزيري قائلا ان الاتحاد 10 سنين شريك في خراب تونس ولأنه لم يحاسب هاو يزيد على قدام ويحب يرجع تو يحكم يعيّن الوزراء والمسؤولين ويخدموا صغيراتهم مضيفا ان الاتحاد يريد امتيازات السلطة وشرف المعارضة.
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