الطبوبي يؤكد أن معركة تونس هي معركة وجود

شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأحد بمدينة الحامة من ولاية قابس على أن معركة
تونس اليوم، هي معركة وجود ومعركة اقتصادية واجتماعية، والوضع يقتضي حسب تقديره التّعويل على الذات بدل طلب المساعدة من الغير.
ولفت نور الدين الطبوبي، في تصريح اعلامي لدى اشرافه بالحامة على إحياء الذكرى 95 لوفاة المناضل محمد علي الحامي، الى أن لتونس كل مقومات
تونس اليوم، هي معركة وجود ومعركة اقتصادية واجتماعية، والوضع يقتضي حسب تقديره التّعويل على الذات بدل طلب المساعدة من الغير.
ولفت نور الدين الطبوبي، في تصريح اعلامي لدى اشرافه بالحامة على إحياء الذكرى 95 لوفاة المناضل محمد علي الحامي، الى أن لتونس كل مقومات
النجاح شريطة توفير مناخ من الثقة وتضامن وطني حقيقي من أجل الاقلاع بالبلاد الى مستقبل أفضل.
وبين رئيس المنظمة الشغيلة أن محمد علي الحامي كان سابقا لعصره وتحدث منذ سنة 1924 ولو بصورة أخرى عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
مشددا على ضرورة تطوير هذا الاقتصاد وتفعيل قانونه الذي بقي في الرفوف.
وكان احياء الذكرى 95 لوفاة المناضل النقابي محمد علي الحامي قد انطلقت يوم أمس السبت بالاتحاد المحلي للشغل بالحامة بتنظيم ندوة حول القطاع
الصحي العمومي بجهة قابس من حيث المشاكل والحلول وأمسية شعرية أثثها الشاعر محمد الملوح.
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