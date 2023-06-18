الطبوبي يؤكد أن معركة تونس هي معركة وجود

شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأحد بمدينة الحامة من ولاية قابس على أن معركة

تونس اليوم، هي معركة وجود ومعركة اقتصادية واجتماعية، والوضع يقتضي حسب تقديره التّعويل على الذات بدل طلب المساعدة من الغير.



ولفت نور الدين الطبوبي، في تصريح اعلامي لدى اشرافه بالحامة على إحياء الذكرى 95 لوفاة المناضل محمد علي الحامي، الى أن لتونس كل مقومات



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