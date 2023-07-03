مجدي الكرباعي: مسألة الحقوق والحريات في تونس تشكل عائقا أمام الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

قال الناشط السياسي مجدي الكرباعي، خلال تدخله اليوم الإثنين 03 جويلية في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، إنه ليست هناك معلومة رسمية تفيد بأن هناك مسؤول أوروبي سيزور تونس لتوقيع اتفاق معها.



وأضاف الكرباعي أن أوروبا لم تصل إلى تحقيق ما تريده تونس من مطالب وأن مسألة الحقوق والحريات في تونس والمساجين السياسيين تشكل عائقا أمام الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.





مجدي الكرباعي: هذا ما طلبته تونس من أوروبا وميلوني التقطت الفرصة

كما أكد الكرباعي أن أوربا متخوفة من إعطاء تونس ما تريد ثم يقع بعد ذلك استغلاله في تثبيت نظام دكتاتوري، مشيرا إلى أن هاته المسألة مطروحة في النقاشات داخل الاتحاد.وقال الكرباعي، إن هناك وثيقة تحدث عنها خبير أمني يكتب في مجلات أمنية تخص طلب تونس من الاتحاد الأوروبي تمكينها من طائرات تسيير عن بعد وطائرات هيليكوبتر ومراكب بحرية للحرس الوطني إضافة إلى 200 مليون أورو ليتم اعتماد نصفها من أجل ميزانية وزارة الدفاع الوطني.وأضاف الكرباعي أن جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية لم تفصح عن ذلك لكنها التقطت الفرصة وتحولت إلى تونس للبحث عن حل لمشكلة الهجرة السرية ومن هنا بدأ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.في سياق متصل قال الكرباعي إن أوروبا لم تستطع تحقيق كل ما طلبته تونس لأنها خائفة من استغلال ذلك في تثبيت نظام دكتاتوري.