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رئيس البعثة الرّسمية للحجيج: 'الحجّاج قاموا بالمناسك بيسر وسهولة وانسيابية'

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 12:44 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكّد إبراهيم الشّائبي وزير الشّؤون الدّينية رئيس البعثة الرّسمية أنّ أفواج الحجّاج التّونسين يقومون برمي الجمرات بيسر وسهولة وانسيابية، بتوفيق من الله ثمّ بفضل الالتزام بالتوجيهات التنظيمية للمرشدين والمؤطّرين الذين يرافقونهم في الرّمي وفق خطّة التفويج، كما أسدى الوزير تعليماته لبعثة الإرشاد الدّيني بتجنيب حجاجنا التّدافع والتّزاحم وأوصاهم بالتطوّع بالرّمي نيابة عن الضعفاء والمرضى وكبار السّن.
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الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق...

و يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ من اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى.

...

ويتوجه الحجاج خلال هذه الأيام إلى منطقة الجمرات لرمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبيتون في منى خلال الأيام الثلاثة.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات التي تعمل علي انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات، حيث قامت بتطبيق تدابير وقائية مكثفة لرمي الحجاج للجمرات الثلاث بيسر، كما تم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيّماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المُعدّة مسبقاً.


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