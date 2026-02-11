تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس

مثل بحث آفاق تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية في عديد المجالات الإبداعية، محور لقاء جمع اليوم الاربعاء، وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وسفيرة جمهورية الهند بتونس Ni Khobragade”.وتناول اللقاء عديد المقترحات العملية لتبادل الخبرات وتنظيم إقامات فنية بين تونس والهند، من بينها مشاركة مخرجين شبّان في تربصات متخصصة في مجالات الإخراج والسينما، بما يساهم في صقل مهاراتهم والانفتاح على تجارب سينمائية متنوعة.كما تم التطرّق إلى إمكانية مشاركة قائد أوركسترا من الهند في عرض صحبة الاوركستر السمفوني التونسي بمسرح أوبرا تونس، إلى جانب برمجة أسبوع ثقافي للتعريف بالتراث الغذائي التونسي والهندي، وذلك في إطار تثمين الموروث الثقافي اللامادي لكلا البلدين.وشملت محاور النقاش كذلك النظر في إمكانية تمثيل التراث الهندي في لوحات تشكيلية ضمن معرض فني ينظمه المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، الى جانب المشاركة في الدورة القادمة لمعرض تونس الدولي للكتاب، بما يعزّز الحضور الثقافي المتبادل ويتيح فضاءات جديدة للتلاقي والإبداع.كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال أدب الطفل، وذلك من خلال ترجمة عدد من قصص الأطفال باللغتين العربية والهندية وذلك بالتعاون مع معهد تونس للترجمة، بهدف تعزيز التقارب الثقافي وترسيخ قيم الانفتاح لدى الأجيال الناشئة.وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، على الدور المحوري للثقافة كجسر للحوار الحضاري، وعلى الحرص المشترك على تحويل هذه المقترحات إلى برامج عملية تساهم في مزيد توطيد العلاقات الثقافية بين تونس والهند.