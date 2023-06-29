الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

وكالات -

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ من اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى.



ويتوجه الحجاج خلال هذه الأيام إلى منطقة الجمرات لرمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبيتون في منى خلال الأيام الثلاثة.





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وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت المملكة العربية السعودية أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات التي تعمل علي انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات، حيث قامت بتطبيق تدابير وقائية مكثفة لرمي الحجاج للجمرات الثلاث بيسر، كما تم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيّماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المُعدّة مسبقاً.



أما عن حالة الطقس، توقّع المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم الخميس، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وعرفات ومزدلفة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.