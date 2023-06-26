20 سنة سجنا وخطايا ب100 الف دينار لشبكة لتهريب المخدرات من الجزائر الى تونس

قضت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،ب20 سنة سجنا وخطايا ب100 الف دينار في حق شبكة تتكون من 6 اشخاص ينشطون في مجال تهريب المخدرات من الجزائر الى تونس .
واعترف أفراد العصابة بما نسب إليهم بعد مجابهتهم بالمحجوز وكميات المخدرات التى ضبطت لديهم.
واعترف أفراد العصابة بما نسب إليهم بعد مجابهتهم بالمحجوز وكميات المخدرات التى ضبطت لديهم.
وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت بتكوين وادارة عصابة تنشط في مجال المخدرات داخل البلاد وخارجها.
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