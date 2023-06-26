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20 سنة سجنا وخطايا ب100 الف دينار لشبكة لتهريب المخدرات من الجزائر الى تونس

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 10:29 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قضت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،ب20 سنة سجنا وخطايا ب100 الف دينار في حق شبكة تتكون من 6 اشخاص ينشطون في مجال تهريب المخدرات من الجزائر الى تونس .

واعترف أفراد العصابة بما نسب إليهم بعد مجابهتهم بالمحجوز وكميات المخدرات التى ضبطت لديهم.

...

وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت بتكوين وادارة عصابة تنشط في مجال المخدرات داخل البلاد وخارجها.


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