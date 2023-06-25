مخرجة المسلسل الفاشل سندرييلا تتفاخر بتوزيع أضاحي العيد على "أصدقائها المحتاجين" وتقوم بشتمهم

أثارت الاحد 25 جوان، الممثلة ومخرجة مسلسل سندريلا الذي أجمع النقاد على فشله سنية بن بلقاسم، الجدل بسبب تدوينة قامت بحذفها لاحقا تفاخرت من خلالها بفعل الخير بشراء عدد من أضاحي العيد وتوزيعها على اصدقائها المحتاجين حسب تعبيرها.ولم تكتفي سنية بن بلقاسم بالتفاخر بتوزيع عدد من الاضاحي بل قامت بشتم من ادعت مساعدتهم قائلة "يجعلو في ميزان حسناتنا حتى كان هم من الناس الي يستحقوا يتف على وجوههم موش نعاونهم".