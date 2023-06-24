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الأيام المفتوحة لإقامة كوستا، على شاطئ شط مريم - سوسة.

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 11:45 قراءة: 1 د, 21 ث
      
بلاغ صحفي -
إقامة كوستا: جنتك المطلة على البحر في شط مريم، سوسة

هل تبحث عن مكان مثالي للعيش فيه أو قضاء إجازتك أو الاستثمار في العقارات؟

...

يسرنا دعوتكم لحضور الأيام المفتوحة لإقامة كوستا، على شاطئ شط مريم - سوسة.

وذلك يومي السبت 1 جويلية والأحد 2 جويلية 2023 ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

خلال هذا الحدث، سيكون لديك فرصة لزيارة شقة العرض الخاصة بنا، والتي تعرض أهم مميزات الشقق في إقامة كوستا.
أنت بالتأكيد لا تريد أن تفوت هذه الفرصة الفريدة لتجربة هذه الجوهرة العقارية. قم بتأكيد حضورك الآن من خلال استكمال استمارة التسجيل المتاحة بالضغط هنا .

سيكون فريقنا متواجدًا للإجابة على جميع أسئلتك ومساعدتك في عملية اختيار شقة أحلامك.
تخيل نفسك بالفعل تتأمل البحر من شرفتك أو تسترخي على الشاطئ. هذه الفرصة فريدة من نوعها، لا تفوتها.
بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي على شاطئ البحر، تتميز إقامة كوستا أيضًا بقربها من مطاري النفيضة والمنستير، وكذلك ميناء القنطاوي.
لكن هذا ليس كل شيء! سيكون في إنتظارك عروض خاصة وتخفيضات استثنائية، صالحة لفترة محدودة.
كن من أوائل الزوار واستفد من هذه المزايا واختر شقة أحلامك.
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول إقامة كوستا، أو عرض الزيارة الافتراضية للمشروع، أو الإطلاع على مخططات الشقق و الحصول على عروض الأسعار ، فلا تتردد في النقر هنا .
لا تفوت هذه الفرصة الفريدة لامتلاك عقار استثنائي في شط مريم - سوسة. اتصل بنا الآن وابدأ حياتك الجديدة في إقامة كوستا، حيث تنتظرك السعادة والراحة والأمان.
لمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 805 258 70 (216+)
واتساب 000 260 93 (216+)
أو زورو موقعنا : www.ResidenceCosta.com




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