تصفيات كأس إفريقيا 2027: اكتمال المتأهلين من الدور التمهيدي

أسفرت مباريات الإياب للدور التمهيدي من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 عن تأهل ستة منتخبات إلى مرحلة المجموعات، عقب مواجهات أُقيمت يومي الأحد والثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات.* إريتريا (+) – إسواتيني* جيبوتي – جنوب السودان (+)* سيشيل – ليسوتو (+)* تشاد – بوروندي (+)* الصومال (+) – جزر موريس* ساو تومي وبرينسيبي – إثيوبيا (+)تأهلت إلى مرحلة المجموعات المنتخبات التالية:* إريتريا* جنوب السودان* ليسوتو* بوروندي* الصومال* إثيوبياوستنضم هذه المنتخبات إلى 42 منتخبًا معفى من الدور التمهيدي، لخوض مرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.