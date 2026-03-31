تصفيات كأس إفريقيا 2027: اكتمال المتأهلين من الدور التمهيدي

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 19:36
      
أسفرت مباريات الإياب للدور التمهيدي من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 عن تأهل ستة منتخبات إلى مرحلة المجموعات، عقب مواجهات أُقيمت يومي الأحد والثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات.

النتائج الكاملة (ذهاب / إياب)

* إريتريا (+) – إسواتيني
2-0 / 2-1


* جيبوتي – جنوب السودان (+)
0-4 / 1-0

* سيشيل – ليسوتو (+)
0-0 / 1-2

* تشاد – بوروندي (+)
0-4 / 0-4

* الصومال (+) – جزر موريس
0-0 / 0-0 (تأهل الصومال بركلات الترجيح)

* ساو تومي وبرينسيبي – إثيوبيا (+)
0-3 / 0-1

المنتخبات المتأهلة

تأهلت إلى مرحلة المجموعات المنتخبات التالية:

* إريتريا
* جنوب السودان
* ليسوتو
* بوروندي
* الصومال
* إثيوبيا

المرحلة القادمة

وستنضم هذه المنتخبات إلى 42 منتخبًا معفى من الدور التمهيدي، لخوض مرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
