سليانة: توفير 31 بالمائة من حاجيات الجهة من الأمونيتر ومقاومة الأعشاب الطفيلية على مساحة 82 ألف هكتار

بلغت كميات الأمونيتر التي تم تزويد ولاية سليانة بها، الى غاية أمس الاثنين، 94 ألفا و 469 قنطارا أي ما يعادل 31 بالمائة من حاجيات الجهة، وفق ما أفاد به رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز.وبيّن عزوز، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم نثر القسط الأول من مادة الأمونيتر على مساحة 51 ألف هكتار، مقابل 21 ألف هكتار للقسط الثاني.وأشار الى انتشار الأمراض الفطرية على مساحة 11 ألف و170 هكتارا، بما في ذلك التبقع البرونزي والتبقع السبتوري والتبقع الشبكي على الشعير، مؤكدا أنّه تمّ التدخل على مساحة تقارب ألفين و30 هكتارا ولاتزال عملية المداواة متواصلة خاصة بعد الأمطار الأخيرة.ودعا الفلاحين، بالمناسبة، إلى مزيد اليقظة ومتابعة الحقول من انتشار الأمراض، وإعلام خلية الارشاد الفلاحي ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.من جهة أخرى، ذكر عزوز أنّ المساحات، التي شملتها عملية مقاومة الأعشاب الطفيلية خلال الموسم الفلاحي الجاري بلغت 82 ألف هكتار موزّعة الى 41 ألف و 100 هكتار ذات المفعول المزدوج، و40 ألف و 900 هكتار بالمفعول الواحد.