بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول نتائج البكالوريا دورة جوان 2023

مرة أخرى تؤكد نتائج البكالوريا دورة 2023 عمق أزمة المنظومة التربوية في ابعادها الكمية والكيفية من خلال تدني نتائج النجاح في الدورة الرئيسية وتكريسها للتفاوت بين الجهات والفئات الاجتماعية.



اذ واصلت نتائج البكالوريا المنحى التراجعي الذي سجلناه منذ الغاء الإجراءات المتعلقة بسياسات تحسين النتائج التي كانت معتمدة في فترة ما قبل الثورة (باستثناء فترة الكوفيد). كما عكست هذه النتائج الهشاشة والفوارق بين الولايات وتطابقت كما كل سنة مع خارطة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية (سجلت الولايات الداخلية نسبا اقل من المعدل الوطني) .





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ويعتبر المنتدى التمسك بنفس السياسات والخيارات التعليمية التي جعلت من المدرسة العمومية آداة لإعادة انتاج نفس العلاقات الاجتماعية، التي يكرسها المنوال التنموي الحالي والمبنية على الحيف والاقصاء، هو استمرار لضرب الحق في التعليم ولمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتعلمين.ات من أبناء الوطن الواحد .



كما يؤكد المنتدى أن التمسك بخيارات خوصصة خدمات التعليم بشكليها المقنن (التعليم الخاص) والعشوائي (الدروس الخصوصية) من خلال تراجع نفقات الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية عموما والتعليم تحديدا أدى إلى تدهور البنية التحتية وحدّ من الإنتدابات الضرورية للإطار التربوي اللازم لدعم التلاميذ المستحقين ويحرم التلاميذ أبناء الفئات الفقيرة والهشة من مبدأ تكافؤ الفرص مما يتطلب التسريع في نسق الإصلاح وفق رؤية تنموية شاملة تمكن المنظومة العمومية من مكانة متميزة وتجعل منها آداة للارتقاء الاجتماعي.