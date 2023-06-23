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قاضي التحقيق يقرر الإفراج عن شيماء عيسى

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكدت المحامية إسلام حمزة، اليوم الجمعة 23 جوان 2023، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك"، أن قاضي التحقيق قرر الإفراج الناشطة الحقوقية وعضو جبهة الخلاص شيماء عيسى.

ويتعلق ملف قضية شيماء عيسى بتصريحات اعلامية كانت أدلت بها على خلفية احدى التظاهرات التي نظمتها جبهة الخلاص بالمنيهلة وتحدثت في فحواها حول رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية.

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وتجدر الاشارة الى أن شيماء عيسى أودعت بالسجن بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها أيضا خيّام التركي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، وغازي الشواشي ونشطاء وسياسيون آخرون.

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