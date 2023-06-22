ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 22 جوان 2023 بباريس، كلمة في إطار أشغال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع"إبراز التضامن للخروج من فخ الديون".وشارك في هذه المائدة المستديرة رؤساء التشاد وسريلانكا والوزير الأول الرواندي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. كما حضرها كبار المسؤولين والخبراء من هياكل اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.