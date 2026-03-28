أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 21 إلى 28 مارس 2026 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 21 إلى 28 مارس 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:* أذنتباتخاذ إجراءات فورية إثر زيارة غير معلنة إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.* بحث سبلبين تونس ومقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية.يعلن تنظيم مؤتمره الوطني الرابع بداية أفريل.* تسجيلخلال الثلاثية الأولى من السنة.خلال 24 ساعة، بينها 240 في النجدة والإسعاف.* مشاركة تونس في اجتماعبجنيف حول الجوائح.* ارتفاع قتلى حوادث المرور بنسبة* وزير الخارجيةيدعو إلى مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.* زيارة تفقد لحديقة الحيوانات والمسبح البلدي بالبلفدير.* دعوة الجالية التونسية بالعراق للالتزام بالتعليمات الأمنية.* تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد.* لقاء مع سفير الصين بتونس.* إحياء* زيارة عمل لوزير الخارجية إلى برلين.* رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.* دعوة مستعملي الطريق إلى الحيطة بسبب التقلبات الجوية.* إيقاف 8 مشتبه بهم في حرق عربة قطار بالقلعة الصغرى.* تقديم 5074 خدمة وقائية خلال شهر.* تعزيز التعاون مع البيرو.* هيئة المحامين تعلن إطلاق* جلسة استماع حول وضعية الجالية التونسية بالخارج.* تأكيد التزام تونس بحماية اللاجئين.* لقاءات دبلوماسية في لشبونة وبرلين.* لقاءات مع ممثلي الجالية ومؤسسات اقتصادية بألمانيا.خلال 24 ساعة.* لقاء وزير الخارجية بالجالية التونسية في ألمانيا.* بحث اندماج الجالية في فرنسا.* استقبال سفير الجزائر بمجلس نواب الشعب.* جلسة حوارية ببرلين حول القضايا الدولية.* عقد جلسات استئنافية عن بعد في قضايا الإرهاب.* لقاءات دبلوماسية في فنلندا وألمانيا.* استعداد ألماني لدعم تونس تنمويا.* برمجة جلسات برلمانية.* زيارة رئيس الدولة لمصحة العمران والصيدلية المركزية.* التأكيد على الحق في الصحة وتأمين الأدوية.* جلسة عامة بالبرلمان لمساءلة وزير البيئة.* نقابة الصحفيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني.* إحالة مقترحات قوانين إلى اللجان المختصة.* إعلان شغور بمجلس النواب.* لقاء وزير الدفاع بنظيره الإيطالي.* لقاءات دبلوماسية مع الولايات المتحدة واليونسكو وفرنسا.* جلسات استماع برلمانية.* زيارة وزير الشؤون الدينية إلى المنستير.* توقيع اتفاقية لتعزيز السلامة مع المجمع الكيميائي.* النظر في تنقيح قانون السجون.* مشاريع توأمة بين مدن تونسية وألمانية.* جلسة حول الاستثمار البلدي.* مائدة مستديرة حول مكافحة التمييز العنصري.* مقترح تنقيح مجلة الجنسية.* مشاورات سياسية مع الهند.* تكريم حفظة القرآن.* تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد.* دعوة لانتخابات تشريعية جزئية.* التمديد في نشر وحدة عسكرية بإفريقيا الوسطى.* جلسات حول المحكمة الدستورية والمرسوم 54.* لقاء رئاسي حول ملف