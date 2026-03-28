أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 21 إلى 28 مارس 2026 )
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 21 إلى 28 مارس 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:
21 مارس* أذنت وزيرة العدل باتخاذ إجراءات فورية إثر زيارة غير معلنة إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.
22 مارس* بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس ومقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية.
* التيار الديمقراطي يعلن تنظيم مؤتمره الوطني الرابع بداية أفريل.
* تسجيل تراجع ملحوظ في حوادث المرور خلال الثلاثية الأولى من السنة.
23 مارس* 501 تدخلا للحماية المدنية خلال 24 ساعة، بينها 240 في النجدة والإسعاف.
* مشاركة تونس في اجتماع منظمة الصحة العالمية بجنيف حول الجوائح.
* ارتفاع قتلى حوادث المرور بنسبة 4.2%.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يدعو إلى مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
* زيارة تفقد لحديقة الحيوانات والمسبح البلدي بالبلفدير.
* دعوة الجالية التونسية بالعراق للالتزام بالتعليمات الأمنية.
* تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد.
* لقاء مع سفير الصين بتونس.
* إحياء 70 سنة من العلاقات التونسية الألمانية.
* زيارة عمل لوزير الخارجية إلى برلين.
* رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
24 مارس* دعوة مستعملي الطريق إلى الحيطة بسبب التقلبات الجوية.
* 452 تدخلا للحماية المدنية.
* إيقاف 8 مشتبه بهم في حرق عربة قطار بالقلعة الصغرى.
* تقديم 5074 خدمة وقائية خلال شهر.
* تعزيز التعاون مع البيرو.
* هيئة المحامين تعلن إطلاق "مرصد العدالة".
* جلسة استماع حول وضعية الجالية التونسية بالخارج.
* تأكيد التزام تونس بحماية اللاجئين.
* لقاءات دبلوماسية في لشبونة وبرلين.
* لقاءات مع ممثلي الجالية ومؤسسات اقتصادية بألمانيا.
25 مارس* 454 تدخلا للحماية المدنية خلال 24 ساعة.
* لقاء وزير الخارجية بالجالية التونسية في ألمانيا.
* بحث اندماج الجالية في فرنسا.
* استقبال سفير الجزائر بمجلس نواب الشعب.
* جلسة حوارية ببرلين حول القضايا الدولية.
* عقد جلسات استئنافية عن بعد في قضايا الإرهاب.
* لقاءات دبلوماسية في فنلندا وألمانيا.
* استعداد ألماني لدعم تونس تنمويا.
* برمجة جلسات برلمانية.
* زيارة رئيس الدولة لمصحة العمران والصيدلية المركزية.
* التأكيد على الحق في الصحة وتأمين الأدوية.
26 مارس* 415 تدخلا للحماية المدنية.
* جلسة عامة بالبرلمان لمساءلة وزير البيئة.
* نقابة الصحفيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني.
* إحالة مقترحات قوانين إلى اللجان المختصة.
* إعلان شغور بمجلس النواب.
* لقاء وزير الدفاع بنظيره الإيطالي.
* لقاءات دبلوماسية مع الولايات المتحدة واليونسكو وفرنسا.
* جلسات استماع برلمانية.
* زيارة وزير الشؤون الدينية إلى المنستير.
27 مارس* 406 تدخلات للحماية المدنية.
* توقيع اتفاقية لتعزيز السلامة مع المجمع الكيميائي.
* النظر في تنقيح قانون السجون.
* مشاريع توأمة بين مدن تونسية وألمانية.
* جلسة حول الاستثمار البلدي.
* مائدة مستديرة حول مكافحة التمييز العنصري.
* مقترح تنقيح مجلة الجنسية.
* مشاورات سياسية مع الهند.
* تكريم حفظة القرآن.
* تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد.
* دعوة لانتخابات تشريعية جزئية.
* التمديد في نشر وحدة عسكرية بإفريقيا الوسطى.
* جلسات حول المحكمة الدستورية والمرسوم 54.
* لقاء رئاسي حول ملف رفع الفضلات.
