قتيلان و31 ومصابا في حادث انقلاب القطار الرابط بين تونس وقابس على مستوى محطة مساكن

جد في ساعة متاخرة من مساء امس الثلاثاء حادث انقلاب للقطار الرباط بين تونس قابس على مستوى محطة مساكن مخلفا قتيلين هما سائق القطار ومساعده بالاضافة الى واحد وثلاثين مصابا وفق معطيات اولية اكدها ناظر عام مستشفى سهلول نور الدين بالرايس لاخبار الاذاعة الوطنية