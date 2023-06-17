التضامن: الكشف عن شبكة ترويج مواد مُخدرة والإحتفاظ بـ04 أشخاص

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له، اليوم السبت، عن الكشف عن شبكة ترويج مواد مخدرة في منطقة التضامن التابعة لولاية أريانة والإحتفاظ بـ 04 أشخاص.



وبين أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة ترويج المواد المخدرة وعلى إثر توفر معلومات لدى وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة مفادها تعمد شخصين ترويج المخدرات بالجهة تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد نصب كمين محكم تم القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين.





...



وتابع المتحدث باسم الحرس الوطني، أنه بمداهمة مقر سكنى الموقوفين أمكن في مرحلة ثانية من ضبط شخصين آخرين وحجز كمية أخرى من ذات المخدر ومشروبات كحولية معدة للبيع خلسة .



وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.