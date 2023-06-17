Babnet

التضامن: الكشف عن شبكة ترويج مواد مُخدرة والإحتفاظ بـ04 أشخاص

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 18:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له، اليوم السبت، عن الكشف عن شبكة ترويج مواد مخدرة في منطقة التضامن التابعة لولاية أريانة والإحتفاظ بـ 04 أشخاص.

وبين أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة ترويج المواد المخدرة وعلى إثر توفر معلومات لدى وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة مفادها تعمد شخصين ترويج المخدرات بالجهة تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد نصب كمين محكم تم القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين.

...

وتابع المتحدث باسم الحرس الوطني، أنه بمداهمة مقر سكنى الموقوفين أمكن في مرحلة ثانية من ضبط شخصين آخرين وحجز كمية أخرى من ذات المخدر ومشروبات كحولية معدة للبيع خلسة .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268490


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 17 جوان 2023 | 28 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:43 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
25°
 Babnet30° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2034°-2236°-2338°-2441°-26
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*