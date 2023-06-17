في جلسة حضر فيها المكلف العام :الدائرة الجنائية تتخذ قرارا في حق قاضي... وخبير مالي

نظرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية تجاوزات واستيلاءات في شركات مصادرة تابعة لاسرة بن علي شملت الابحاث فيها خبير مالي وقاضي معروف بمهام التصرف القضائي والاشراف على تلك الشركات …



وبالمناداة على القاضي المتهم لم يحضر جلسة المحكمة كما لم يحضر الخبير المالي .





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