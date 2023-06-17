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في جلسة حضر فيها المكلف العام :الدائرة الجنائية تتخذ قرارا في حق قاضي... وخبير مالي

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 10:05 قراءة: 0 د, 52 ث
      
نظرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية تجاوزات واستيلاءات في شركات مصادرة تابعة لاسرة بن علي شملت الابحاث فيها خبير مالي وقاضي معروف بمهام التصرف القضائي والاشراف على تلك الشركات …

وبالمناداة على القاضي المتهم لم يحضر جلسة المحكمة كما لم يحضر الخبير المالي .

...

وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وطلب من هيئة الدائرة التأخير لتقديم الطلبات المدنية في حق الدولة التونسية فقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة .
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وللتذكير فان القاضي المتهم سبق وان حوكم بعامين سجنا اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اكدت فيها ان القاضي المذكور منزّل بحسابه 800 الف دينار موضحة ان تلك الاموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية من محامي متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية ينوب فيها المحامي المذكور …
وقد حوكم المحامي بعام سجنا ابتدائيا وبعامين سجنا في حق القاضي.


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