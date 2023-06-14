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إحالة تلميذة بكالوريا تعاني من قصور كلوي على مركز الأمن بسبب تغيّر في ملامحها

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 12:49 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قالت والدة تلميذة باكالوريا تدعى " مريم" ان ابنتها احيلت على مركز الامن بتهمة انتحال صفة والتحيل بعد ان اشتبهت الأستاذة المشرفة على الامتحانات بها بسبب تغير ملامحها نتيجة مرض القصور الكلوي.

واشتبهت الاستاذة وفق والدة التلميذة في امكانية انتحال صفة بسبب بتغير ملامح مريم مقارنة بصورة بطاقة التعريف الوطنية وأمرتها بمغادرة القسم والتوجه الى مكتب المدير.
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وأضافت ''تم عرض بطاقة التعريف على أمني بالمعهد فاكّد أن البطاقة تعود لمريم التي استظهرت بشهادة طبية تشرح طبيعة مرضها، قبل أن تعود وهي في حالة نفسية صعبة ومنهارة تقريبا إلى قاعة الامتحان''.

الفيديو: الدقيقة 10


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