إحالة تلميذة بكالوريا تعاني من قصور كلوي على مركز الأمن بسبب تغيّر في ملامحها

وأضافت ''تم عرض بطاقة التعريف على أمني بالمعهد فاكّد أن البطاقة تعود لمريم التي استظهرت بشهادة طبية تشرح طبيعة مرضها، قبل أن تعود وهي في حالة نفسية صعبة ومنهارة تقريبا إلى قاعة الامتحان''.