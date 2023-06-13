المهدية: فرار سجين من محكمة الناحية بالجمّ‎‎

أذنت النيابة العمومية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي بخصوص فرار سجين، من أمام مقر محكمة الناحية بالجمّ، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، لاذاعة "الجوهرة أف أم".



وأضاف بن جحا أنه قد تم جلب السجين المذكور للحضور في جلسة تتعلّق بالتهمة الموجهة له وهي الاتجار في المشروبات الكحولية دون رخصة، لكنه واثر انتهاء الجلسة، استغل غفوة أعوان الحراسة وتحصّن بالفرار.

وقد أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية للبحث في الموضوع و القبض على شخصين اثنين يشتبه في تسهيل فراره وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقهما.



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وذكّر بن جحا أن الفصل 146 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة سنة كل موقوف يفر من محل ايقافه وبالسجن 5 سنوات إذا وقع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس السجن.

وتابع أن السجين المذكور مازال متحصّنا بالفرار وستتم معاقبته على ذلك إلى جانب التهمة الأصلية.