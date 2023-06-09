عز الدين سعيدان لسرحان الناصري: لا تناقش في مسائل لا تفهمها والشعبوية متاعك ومتع أمثالك اوصلت البلاد لهذا الوضع الخطير

نشبت الخميس 8 جوان، مشادة كلامية بين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ورئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري الذي انتقد ما وصفه التقييم السلبي للوضع الاقتصادي من طرف سعيدان.



وقال سرحان الناصري ان الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في السنة الماضية منتقدا تصريحات سعيدان قائلا " الوضع قاعد يتحسن وهو كل مرة يطلع يقوللنا البلاد فلست وماشية لنادي باريس وتصريحاتو كلها موجات سلبية".





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ونفي سعيدان انه تحدث عن الافلاس مشيرا الي انه ليس سلبيا بل يقدم قراءة واقعية للارقام وللوضع العام الذي يتسم بنقص الادوية والمواد الاساسية وتراجع مخزون العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات السلبية.



وخاطب سعيدان سرحان الناصري قائلا "أخطاكم مالشعبوية وكونوا واقعيين اذا ما نقوموش بالاصلاحات ونقعدو في الهذيان الوضع بش يزيد يتأزم".



وتابع موجها كلامه لسرحان الناصري الذي قال انه يمثل التوانسة "انت ما تمثل شي وحتى في الانتخابات فشلت وبالتالي لا تناقش في مسائل لا تفهمها والشعبيوية متاعك ومتع امثالك هي التي اوصلت البلاد للوضع الخطير الذي هي عليه".

