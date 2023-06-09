Babnet

عز الدين سعيدان لسرحان الناصري: لا تناقش في مسائل لا تفهمها والشعبوية متاعك ومتع أمثالك اوصلت البلاد لهذا الوضع الخطير

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 07:54 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نشبت الخميس 8 جوان، مشادة كلامية بين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ورئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري الذي انتقد ما وصفه التقييم السلبي للوضع الاقتصادي من طرف سعيدان.

وقال سرحان الناصري ان الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في السنة الماضية منتقدا تصريحات سعيدان قائلا " الوضع قاعد يتحسن وهو كل مرة يطلع يقوللنا البلاد فلست وماشية لنادي باريس وتصريحاتو كلها موجات سلبية".

...

ونفي سعيدان انه تحدث عن الافلاس مشيرا الي انه ليس سلبيا بل يقدم قراءة واقعية للارقام وللوضع العام الذي يتسم بنقص الادوية والمواد الاساسية وتراجع مخزون العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات السلبية.

وخاطب سعيدان سرحان الناصري قائلا "أخطاكم مالشعبوية وكونوا واقعيين اذا ما نقوموش بالاصلاحات ونقعدو في الهذيان الوضع بش يزيد يتأزم".

وتابع موجها كلامه لسرحان الناصري الذي قال انه يمثل التوانسة "انت ما تمثل شي وحتى في الانتخابات فشلت وبالتالي لا تناقش في مسائل لا تفهمها والشعبيوية متاعك ومتع امثالك هي التي اوصلت البلاد للوضع الخطير الذي هي عليه".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268025


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 09 جوان 2023 | 20 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:39 15:10 11:26 04:00 02:09
Babnet
25°
 Babnet32° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2326°-2229°-2031°-2228°-22
  • Avoirs en devises
    21115,9

  • (8 juin)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,33727 DT        1$ =3,12069 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juin)   322,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*