الفة الحامدي: الحمامي النهضة مالقاتش فيه الخير... باش نلقى انا الخير فيه

هاجمت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي القيادي السابق في حركة النهضة عماد الحمامي بسبب زعمه بانها جزء من حركة النهضة ومدعومة من الإسلاميين.

وقالت الحامدي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" "لو كنت نهضاوية فلن اخجل من اعلان ذلك " مضيفة " هنالك شباب من النهضة ومن التيار الديمقراطي موجود في حزبي بعد ان خرجوا من احزابهم".

وتابعت " الحمامي النهضة مالقاتش فيه الخير وتنكر لعائلته السياسية باش نلقى انا الخير فيه".





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