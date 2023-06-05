سمير ديلو: رفضت رفع قضية بمحامية على اساس الفصل 54"

كشف المحامي سمير ديلو في حوار مع الاعلامية مريم بالقاضي عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه رفض رفع قضية بمحامية على اساس الفصل 54 الذي اصدره الرئيس قيس سعيد.

وقال ديلو " رغم ان هذه المحامية اتهمتني باني املك يخوتا وتحصلت على دعم مالي من دولة اجنبية فاني رفعت قضية ضدها دون اللجوء الى الفصل 54".

وتابع " لا يمكن ان الجا لهذا الفصل المخالف للدستور حتى ضد خصومي".

