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سمير ديلو: رفضت رفع قضية بمحامية على اساس الفصل 54"

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 08:29 قراءة: 0 د, 22 ث
      
كشف المحامي سمير ديلو في حوار مع الاعلامية مريم بالقاضي عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه رفض رفع قضية بمحامية على اساس الفصل 54 الذي اصدره الرئيس قيس سعيد.
وقال ديلو " رغم ان هذه المحامية اتهمتني باني املك يخوتا وتحصلت على دعم مالي من دولة اجنبية فاني رفعت قضية ضدها دون اللجوء الى الفصل 54".
وتابع " لا يمكن ان الجا لهذا الفصل المخالف للدستور حتى ضد خصومي".


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