المغزاوي: " الصين وعدتنا بهبة لبناء مستشفى للأمراض السرطانية في جهة قابس"

كشف الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في مداخلة على قناة التاسعة أن الصين وعدت بمنح تونس هبة لبناء مستشفى للأمراض السرطانية في جهة قابس وذلك خلال اجتماع الحركة بالحزب الشيوعي الصيني.

واضاف " جهة الجنوب تحتاج لمثل هذا المستشفى نظرا لانتشار مرض السرطان في تلك المناطق".

ودعا المغزاوي لضرورة تعزيز التعاون مع الصين في كل المجالات.

وكان وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني يتقدّمه Qu Qingshan، عضو اللجنة المركزية ورئيس معهد تاريخ وادبيات الحزب زار تونس بدعوة من حزب حركة الشعب،



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