Babnet

المغزاوي: " الصين وعدتنا بهبة لبناء مستشفى للأمراض السرطانية في جهة قابس"

Publié le Samedi 03 Juin 2023 - 07:52 قراءة: 0 د, 28 ث
      
كشف الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في مداخلة على قناة التاسعة أن الصين وعدت بمنح تونس هبة لبناء مستشفى للأمراض السرطانية في جهة قابس وذلك خلال اجتماع الحركة بالحزب الشيوعي الصيني.
واضاف " جهة الجنوب تحتاج لمثل هذا المستشفى نظرا لانتشار مرض السرطان في تلك المناطق".
ودعا المغزاوي لضرورة تعزيز التعاون مع الصين في كل المجالات.
وكان وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني يتقدّمه Qu Qingshan، عضو اللجنة المركزية ورئيس معهد تاريخ وادبيات الحزب زار تونس بدعوة من حزب حركة الشعب،
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267701


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 03 جوان 2023 | 14 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:36 16:08 12:24 05:01 03:12
Babnet
23°
 Babnet28° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2127°-2024°-2026°-20
  • Avoirs en devises
    21352,3

  • (2 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33340 DT        1$ =3,11950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juin)   935,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*